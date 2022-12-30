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TL mevduatta stopaj indirim süresi uzatıldı

Türk Lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Kararla, mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında, devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasında süre uzatımına gidildi.

Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda, yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulamasının süresi 30 Haziran 2023’e kadar uzatıldı.

TL mevduat yeni yılda da teşvik edilecek

Bireylerin tasarruflarını Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını, Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetlere yönelmelerini teşvik etmek amacıyla getirilen stopaj indirimleri yeni yılda da devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Türk Lirası mevduatları ve katılım hesaplarında bu yıl sonunda bitecek olan stopaj indirimi süresi 30 Haziran 2023’e kadar uzatıldı.

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