TL'nin bir yıllık öngörülen oynaklık göstergeleri son 15 yılın zirvesine çıktı
Finansal veri sağlayıcısı Fenics'in açıkladığı verilere göre, TL'nin bir yıllık öngörülen oynaklık göstergesi son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 45.46'ya çıktı.
Haber Merkezi
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Yatırımcılar, seçim sonuçlarına göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın sürdürülebilirliği eleştirilen ekonomi politikalarında bir değişim yapıp yapmayacağına odaklanırlarken, TL bu sabah güne dolar karşısında %1'in üzerinde değer kaybıyla başladı ve dolar kuru yeni zirve 20.75'e yükseldi.