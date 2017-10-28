TMO, 1 milyar liralık fındık aldı

28 Ekim 2017

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, satın aldıkları fındığın değerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğunu ve bugün itibarıyla üreticilere 800 milyon lira civarında ödeme yapıldığını bildirdi.

Kemaloğlu, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, fındık alımlarına başlamalarının ardından iki ay geçtiğini, geldikleri noktada 56 bin fındık üreticisinden 100 bin ton fındık satın alındığını belirtti.

Kemaloğlu, "Yaklaşık 13 bin fındık üreticisine de 45 bin ton civarında fındık alımı için randevu verdik. Satın aldığımız fındığın değeri yaklaşık 1 milyar lira. Bugün itibarıyla üreticilere 800 milyon lira civarında ödeme yapıldı." diye konuştu.

Alım noktası sayısının 44'e ulaştığını anlatan Kemaloğlu, "Önümüzdeki günlerde alım noktalarında talepler azaldıkça toparlanma olabilir ama ana iş yerlerimizin, depoların olduğu yerlerin hepsinde alım devam edecek." ifadesini kullandı.

İlk günden beri söyledikleri şekilde fındıkta arzu edilen noktalara gidildiğini düşündüklerini vurgulayan İsmail Kemaloğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü ihracat da iyi gidiyor, bugün itibariyle 110 bin ton kabuklu fındık ihraç edildiğini söyleyebiliriz. Fıstık rekoltesi bu sene düşük, ceviz badem gibi alternatif ürünlere baktığınızda fındığa olan iç talep de yüksek seyrediyor. Biz, elimizdeki fındığın da önümüzdeki süreçte çok sorun olmayacağını öngörüyoruz. İhracat talebiyle, iç piyasa talebiyle önümüzdeki günlerde fındığın daha istikrarlı bir piyasaya kavuşacağını düşünüyoruz."

Üç gün sonraya randevu alınabiliyor

Kemaloğlu, TMO’ya fındık satmak isteyen üreticilerin önümüzdeki günler için çok rahat randevu alabileceğine işaret ederek, "Kasım sonuna kadar randevu var ama aralarda bir sürü boşluk var. Üretici bize haftaya fındık satmak istiyorsa da satabilir, üç gün, beş gün sonra, kaç gün sonra arzu ediyorsa fındığı rahat satabilir." dedi.

TMO iş yerlerinden randevu alan üreticilerin randevularının gerçekleşme oranının yüzde 75'ten 65'e düştüğünü bildiren Kemaloğlu, şunları söyledi:

"Bu da şu demek, artık üreticimiz ya piyasada daha iyi şartlarda değerlendirebiliyor, belki bir kısmı randevu aldığı fındığı satmış olabilir, bir kısmı fiyatın artacağı beklentisi içerisinde acele etmiyor, fındığı getirmiyor, dolayısıyla bizim açımızdan fındık piyasasında arzu ettiğimiz noktalara doğru gidiyor şeklinde değerlendirme yapabiliriz."

Kemaloğlu, bir gazetecinin, üreticilerden randıman ölçümü yapılması için alınan fındıkların tekrar üreticiye iade edilmediği iddiaları olduğu yönündeki sorusuna, "Sadece bir kilogramlık fındık alınıyor numune için onun dışındaki tüm fındık, üreticinin çuvalına geri konuluyor. TMO’da ilave üretici kaynaklı en küçük fındık stoku yok. Sadece mevzuat gereği analiz yapmak için alınması gereken kadar fındık alınıyor." yanıtını verdi.

Alım için FİSKOBİRLİK ile yapılan görüşmeler

Kemaloğlu, fındık alımlarında Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKROBİRLİK) ile yapılması planlanan iş birliğinin ne aşamada olduğu sorusu üzerine şu görüşlerini paylaştı:

"FİSKOBİRLİK ile epey oturduk, karşılıklı iş birliği yapmak istedik fakat arzu ettiğimiz noktaya tam gelemedik birkaç sebepten dolayı. Aslında biz kendimiz operasyonel olarak bölgede tamamen yerleştik, çok iyi bir performans gösterebiliyoruz diyebilirim. FİSKOBİRLİK’in üreticiden, ortağından fındığı alıp TMO’ya teklif ettiği hizmet bedelleri biraz bizim kendi hesaplarımızda yüksek göründü onun için tam uzlaşamadık ama görüşmelerimiz devam ediyor aramızda ama anlaşarak yüzde yüz bir yola çıktığımızı söyleyemem."

Bir gazetecinin 2018 yılı randevu taleplerinin alınamadığına ilişkin soruya Kemaloğlu, "Biz fındık piyasasını düzenlemek için geldik. Hep şunu söyledik bardağı taşıran miktarı çekelim fındık piyasası da istikrara kavuşsun." yanıtını verdi.

Kemaloğlu, yoğun şekilde görev yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla bizden şu beklenmemeli duruma göre, 2018’in Mayıs'ında da Haziran'ında da Temmuz'unda da TMO fındık alsın diye. TMO aslında görevini yaptığında baktı ki üreticiden kendisine bir yöneliş yok, piyasada fiyat arzu edilen seviyeyi buldu. Fiyat arzu edilen seviyeyi bulduysa bana ihtiyaç azaldı demektir onun için toparlanmayı tercih eder. Bugün değil, bu mesele ama önümüzdeki birkaç ay içinde kendine fındık yönelişi azalıp bittiğinde TMO toparlanmayı tercih edecektir o manada biz üreticilerimize, satmak isteyen varsa randevular şu an için açık, satabilir diyoruz ama 2018 için henüz sistemimizde randevu alsın, açsın diye doğrusu onu bugün ihtiyaç olarak görmedik."

Kaynak: AA