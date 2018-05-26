TMO, buğday satış fiyatlarını belirledi

26 Mayıs 2018

Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) bu yılın ekim ve kasım aylarında satılacak ekmeklik ve makarnalık buğdayların satış fiyatları belirlendi.

TMO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iç ve dış piyasalar yakından takip edilerek piyasaların seyrine göre alınan tedbirler uygulamaya konuluyor.

Bu yılın hasat döneminin başlamasıyla müdahale alım fiyatları açıklanarak hububat alımlarına başlandı. Hasatın sona ermesiyle birlikte sektörün ihtiyacının karşılanması ve piyasada fiyat istikrarının sağlanabilmesi amacıyla iç satışlara başlanacak.

Bu kapsamda sanayici, tüccar ve sektörün diğer paydaşlarının gelecek dönemde planlamalarını daha doğru yapabilmelerinin temini için ekimde ekmeklik buğdayın satış fiyatı ton başına bin 100 lira, makarnalık buğdayın satış fiyatı ton başına bin 160 lira olarak belirlendi.

Ayrıca kasımda ekmeklik buğdayın satış fiyatı ton başına bin 120 lira, makarnalık buğdayın satış fiyatı ton başına bin 180 lira olarak tespit edildi.

Kaynak: AA