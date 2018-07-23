TMO yeşil mercimek alımlarına başlıyor

23 Temmuz 2018

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) yeşil mercimek alımlarına yarından itibaren başlayacağını söyledi.

Pakdemirli, "Yeşil mercimek üretiminin bu sene geçen seneye oranla yüzde 27 artarak 38 bin ton olacağı tahmin ediliyor. Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkabilecek piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticilerimizi mağdur etmemesi için TMO'nun yeşil mercimek alımı yapmasına karar verdik" dedi.

Pakdemirli, "Piyasa düzenleyici kurumumuz olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bu kapsamda 24 Temmuz 2018 Salı gününden itibaren yeşil mercimek alımına başlayacak" ifadelerini kullandı.

Alım fiyatını ton başına 3 bin TL olarak belirlediklerini belirten Pakdemirli, buna ilaveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 790 TL ile birlikte yeşil mercimekte üreticinin eline ton başına 3 bin 790 TL geçeceğini belirtti.

Kaynak: Reuters