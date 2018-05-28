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TMO, yurt dışından yemlik mısır alacak

Toprak Mahsulleri Ofisi, 200 bin ton yemlik mısır alımı için uluslararası 10 ihale açtı.

TMO, yurt dışından yemlik mısır alacak
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) toplam 200 bin ton yemlik mısır alımı için uluslararası ihaleler açtı.

Avrupalı ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ihalelere yarına kadar kadar teklif verilebilecek.

TMO her biri 20 bin ton büyüklükte mısır alımı için 10 ayrı ihale açtı.

İhaleye katılacak firmalar fiyat tekliflerini navlun bedeli dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) dolar cinsinden verecekler. Teslimatın ise haziranın ilk yarısında yapılması isteniyor.

Kaynak: Reuters

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