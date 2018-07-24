TMO'dan ikinci sukuk ihracı

24 Temmuz 2018

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, "TMO ikinci kez dayanak varlık olarak tarımsal emtia kullanarak 100 milyon TL'lik sukuk ihracı gerçekleştirdi. İlk ihracı 27 Kasım 2017'de buğday kullanarak gerçekleştiren TMO tarafından 20 Temmuz 2018 tarihinde Halk Yatırım'ın aracılık ettiği ikinci ihraçta bu kez kabuklu fındık kullanıldı" denildi.

İhraçların Türkiye'de Hazine dışında bir kamu kuruluşu tarafından gerçekleştirilen ve dayanak varlık olarak tarımsal emtianın kullanıldığı ilk işlemler olma özelliği taşıdığına dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti: "TMO, Sermaye Piyasası Kurulundan aldığı izin çerçevesinde nakit ihtiyacına göre önümüzdeki günlerde 300 milyon TL'lik daha sukuk ihracı planlamaktadır."

Kaynak: Reuters