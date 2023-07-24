TMSF, Akfel Hes Grubu'nu 1,4 milyar liraya satışa çıkardı

Akfel Hes Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; Redaş Elektrik AŞ, Yeşilbaş Enerji AŞ, Olca Elektrik Üretim AŞ, Menerji Elektrik Üretim AŞ ve Emsat Elektrik Üretim AŞ'ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşuyor.

Resmi Gazete'nin 22 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan ilana göre, 1.4 milyar TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılan Akfel Hes Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi 27 Eylül'de yapılacak.

İhaleye 26 Eylül'e kadar teklif verilebilecek. İhaleye ilişkin bilgi odası kullanımı ve tesis ziyareti 28 Temmuz ile 22 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.