TMSF bir şirketini daha satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Güçbirliği Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

İhaleye katılabilmek için 52 milyon 600 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 12 Kasım saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor.

Tire Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 75 bin metrekare alanlı arsa vasıflı taşınmaz ve üzerindeki bina ve menkulleri kapsayan söz konusu ihale, 13 Kasım saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.