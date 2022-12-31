TMSF, Resmi Gazete'den duyurdu: Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satılıyor

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Zümrüt Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan "Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışına karar verildi.

Satış usulleri açıklandı

Muhammen bedeli 267 milyon 650 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale tarihi belirlendi

İhale, 1 Şubat 2023 saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.