TOBB, ABD’li yatırımcılardan destek istedi! 200 bin şirket depremden etkilendi

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Amerikan Ticaret Odası tarafından Washington'da düzenlenen “Türkiye-ABD İş Forumu: Deprem Bölgesinin Önceliklendirilmesi” konulu toplantıda, ABD’li yatırımcılara Türkiye’de yaşanan deprem felaketi hakkında bilgi vererek, destek talep etti.​

Foruma, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ile Türkiye ve ABD'den iş dünyası temsilcileri katıldı.

Hisarcıklıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde 11 ili ve bu şehirlerdeki 14 milyon insanı etkilediğini söyledi.

İnsani kayıpların yanı sıra bölgenin Türkiye ekonomisi açısından önemine değinen Hisarcıklıoğlu, bölgenin hem sanayi hem de tarım sektörleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgenin, Türkiye'nin toplam milli gelirinin yüzde 9'unu, ihracatının yüzde 8,5'ini ve tarımsal üretiminin yüzde 14'ünü karşıladığını aktardı.

Bölgedeki ekonomik faaliyetin ve üretimin yaklaşık yüzde 50 düşmesinin beklendiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bu durumun, ekonomik büyüme üzerinde bu yıl doğrudan olumsuz bir etkiye sahip olacağını kaydetti.

200 bine yakın şirket etkilendi

Hisarcıklıoğlu, 200 bine yakın şirketin bu felaketten olumsuz etkilendiğini ifade etti.

TOBB'un bölgeye yönelik yardım çalışmalarını anlatan Hisarcıklıoğlu, gösterdikleri dayanışma için de ABD Ticaret Odası, iş dünyası ve hükümetine teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası ile aralarındaki işbirliği anlaşmasını bir yıl daha yenileyeceklerine işaret ederek, "Birlikte çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum." dedi.