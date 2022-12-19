TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu'ndan "dijital değişim ve dönüşüm" etkinliği

İstanbul Sanayi Odası himayesinde bulunan TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu açıklamasına göre, genel kurul toplantısı, "TOBBİGGK360" adı verilen etkinlikle yapıldı.

Son yıllarda ivmelenen dijital değişim ve dönüşüm sürecini iyi tanımlamak ve ayak uydurmak için çalışmalar yapan ve girişimci üyeleriyle bu süreci verimli geçirmek için etkinlikler düzenleyen TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu, alanında uzman 9 eğitmen ile yüz yüze eğitimler gerçekleştirdi. İş yapma şekillerinin değiştiği ve bunun çok hızlı gerçekleştiği bu dönemde, üyelerinden görüş alarak oluşturulan eğitim programı ilgi gördü.

Dijital değişim ve dönüşüm sürecini iyi anlamak ve zamanı ıskalamamak üzerine hazırlanan söz konusu programda, "teknoloji farkındalığı", "girişimcilik ekosistemi", "e-ihracatta B2B pazarlama dinamikleri", "metaverse, NFT, DeFİ", "KOSGEB ve SGK teşvikleri" başta olmak üzere birçok konu ele alındı.

Ufuk Batum, Ergi Şener, Ersan Ertürk, İpek Şener, Orxan Isayev, Hakkı Demiric, Bora Erkmen, Devrim Danyal ve Erkan Muratoğlu eğitmen olarak yer aldı.

"Dünya genelinde B2C ticareti artıyor"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hasan Bünül, şunları kaydetti:

"B2B ticaret geleneksel yöntemlerden online kanallar üzerinde gerçekleşmeye devam ederken, B2C ticaret sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde hacmini her geçen yıl beklenenin çok üzerinde arttırıyor. Bununla birlikte bir kamyonu ya da yükü başka bir ülkeye, oturduğumuz yerden iki ülke arasında taşıyabildiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Ayrıca, hayatta olmayan, yaşamını yitirmiş birinin konserine bilet alıp hologram teknolojisiyle bunu deneyimlediğimiz bir dönem yaşıyoruz. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Fakat biz İstanbul'un genç girişimcileri olarak bunun neresindeyiz? Bunu sorgulamak için bugün toplanmış bulunuyoruz.

Bugünü bir başlangıç olarak kabul etmemiz lazım ve bu başlangıçla birlikte bu öğrenen organizasyonun içerisinde devler ligine daha çok firma kazandırmak gayretinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bir kalkınma mücadelesi, hem şirketlerimiz hem bireysel hem de toplumsal anlamda. Bu markaları inşa ederken de sonsuz bir dayanışma içerisinde olmak adına burada hep birlikteyiz. Bu dayanışmayı pekiştirmek, hiçbir İstanbul girişimcisinin yalnız olmaması adına da bugün hep birlikte önemli bir eğitim sürecini de deneyimliyor olacağız. Bundan sonraki süreçlerde de ‘TOBBİGGK360’ adı altında hem genel kurullarda hem fırsat bulabilirsek sene içerisinde tekrar eden programlarla genel kurul üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler gerçekleştirmeye devam edeceğiz."