TOBB öncülüğünde Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri belirlenecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen “Türkiye 100” programının dokuzuncu dönemi başladı.

En hızlı büyüyen firmaların belirleneceği Türkiye 100 programı için başvurular, 30 Eylül 2024 tarihine kadar http://turkiye100.tobb.org.tr adresinden yapılabilecek. Programda ilk 100’e giren şirketlere yeni ortaklıkların kapısı açılırken, birçok platformda tanıtım imkânı sağlanacak.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şirketleri, programa başvuru yapmaya davet ederek, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi, dünyanın lider ülkelerinden biri yapmak için durmadan çalışıyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için ekonomik büyümemizi tempolu bir biçimde devam ettirmemiz gerekiyor. Ülkemizde fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var. Türkiye 100 programı ile bu girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getirerek, başarılı girişimcilerimizin hem Türkiye’de hem de dünyada önünü açıyoruz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, görünürlüklerini artırma, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkânı bulacaklar” dedi.

Hisarcıklıoğlu’ndan çağrı

Zenginleşmenin yolunun, girişimcilikten geçtiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye 100 Programlarıyla her yıl Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Başarılı şirketlerimizin görünürlüklerini artırarak, bu şirketlerimizin yeni yatırımcılara, müşterilere ve tedarikçilere erişimini kolaylaştırmak ve bu sayede büyüme süreçlerine katkı sunmak istiyoruz. Türkiye 100 girişimcilerinin başarı öykülerinin, iş hayatına yeni gireceklere örnek olmasını umut ediyoruz” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 listesinde yer alacak girişimcilerin gençlere rol model olacağını söyledi ve programa katılım sağlamaları için çağrıda bulundu.

Kimler başvuru yapabilecek?

31 Aralık 2020 ve öncesinde kurulan, 2021 yılında en az 2 milyon TL satış gelirine sahip, 2023 yılında en az 5 milyon TL satış gelirine sahip, 2021-2023 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranında artıran ve 2023 döneminde en az 10 çalışana sahip şirketler başvuru yapabilecek. Ayrıca, başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye'de olması gerekiyor.

Kamu ortaklığı ve/veya halka açık olan şirketlerin, yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin, hisselerinin yüzde 51’inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin, kar amacı gütmeyen şirketlerin, franchise işletmelerinin, otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıların başvuruları geçerli sayılmayacak.

Holdinglerin başvuruları da geçerli sayılmazken; bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilecek. Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler) olan şirketler de yine başvuruda bulunabilecek.