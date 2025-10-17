TOBB verilerinde ürküten tablo: Kapanan şirket sayısında dikkat çeken artış!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı, ağustosa kıyasla yüzde 6 artışla 9 bin 210'dan 9 bin 759'a yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 23 artarak 2 bin 336 olarak belirlendi. Ağustosta 1900 şirket kapanmıştı.

Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalırken, kapanan şirket sayısı da yüzde 8,4 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre kurulan kooperatif sayısı yüzde 45,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,7 oranında azaldı. Eylül 2025’te, kapanan kooperatif sayısı yüzde 29,2 oranında artarken kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,5 azaldı.

9 aylık veride kapanan şirket sayısı yüzde 10,8 arttı

9 aylık verilere bakıldığında ise 2025 ocak-eylül döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 düşüşle 80 bin 983'e geriledi. Geçen yıl aynı dönemde kurulan şirket sayısı 81 bin 904 idi.

2025’in ilk 9 ayında, 2024’ün ilk 9 ayına göre kurulan kooperatif sayısı yüzde 31,4 oranında azalırken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,5 oranında arttı.

Ocak-eylül döneminde kapanan şirket sayısına bakıldığında ise geçen yıla göre yüzde 10,8 artış yaşandı. 2024'ün ik 9 ayında 18 bin 790 şirket kapanırken bu sayı 2025'te 20 bin 818'e yükseldi.

2025’in ilk 9 ayında, 2024’ün ilk 9 ayına göre kapanan kooperatif sayısı yüzde 13 oranında artarken kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,5 azalış oldu.