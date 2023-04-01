TOBB'dan deprem bölgesi için konut seferberliği

Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlediği basın toplantısında, deprem bölgesine yönelik başlatılan konut seferberliğinin ayrıntılarını açıkladı. Toplantıda, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye Sektör Meclis başkanları da yer aldı.

Oda ve borsa başkanlarının da videokonferansla katıldığı toplantıda, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşandığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yüzbinlerce evin yıkıldığını veya kullanılmaz hale geldiğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu yapılan hizmeti anlattı

Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Her milli meselede olduğu gibi, bu deprem sonrasında da, oda ve borsalarımız, sektör meclislerimiz, kadın ve genç girişimci kurullarımız hızla seferber oldu. Seferberlik içinde hareket ettiler. Bugüne kadar 6 uçak, 7 gemi ve 4 bin 157 tır ve 725 kamyon yardım malzemesiyle yaklaşık 5 bin 699 çadır, 1418 konteyner, 551 iş makinesi ve mobil vincin bölgeye sevkini sağladık. Geçici barınma imkanları sağlamak üzere yaklaşık 6 bin çadır ve 3 bin 870 konteyner temin ettik. Hizmetler Sektör Meclisi'miz 24 noktada yemek mutfağı kurarak, 3,5 milyon kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Halen bölgede 5 çadırda, iftar ve sahur dahil olmak üzere halen hizmet devam etmektedir."

Yapılan çalışmaları anlattı

Hisarcıklıoğlu, inşaat malzemesi üreticileriyle bir araya gelerek, deprem bölgesinde yapılacak konutlarda kullanılacak malzemeler için fiyat sabitleme taahhüdünde bulunduklarına dikkati çekerek, bölge ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılması adına 4 proje başlattıklarını söyledi.

Deprem bölgesinden mal almak isteyen firmaları deprem bölgesindeki üreticilerle eşleştirdiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal gıda perakendecileriyle elde ve tarlada kalan tarım, gıda ürünlerinin satın alınmasına katkı verdik. E-ticaret pazaryerleriyle anlaşarak, deprem bölgesindeki satıcılardan komisyon alınmamasını sağladık. Deprem bölgesinde makineleri hasar görmüş firmalar için teknik destek vermeye devam ediyoruz. İmkanı ölçüsünde her türlü yardımda bulunan, oda ve borsalarımıza, sektör meclislerimize, kadın ve genç girişimcilerimize, şirketlerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum."

İş dünyasına ve hayırseverlere çağrı

Hisarcıklıoğlu, yaraları saracaklarını, depremden etkilenmiş şehirleri tekrar ayağa kaldıracaklarını ifade ederek, bugün de, mübarek ramazan ayında hayırlı bir işi başlatmak, büyük bir adım atmak için bir araya geldiklerini anlattı.

Depremde yiten canların geri getirilemeyeceğini ancak yürekleri yakan bu acıları bir nebze olsun dindirebilmek için deprem bölgesindeki vatandaşların yalnız olmadıklarının gösterilebileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bunun da tek yolunun, birlikten, beraberlikten, dayanışma içinde hareket etmekten geçtiğini dile getirdi.

Kalıcı ve sağlam konutlara ihtiyaç var

Hisarcıklıoğlu, yardımlaşma ayı olan ramazanı, deprem bölgesindeki vatandaşların yükünü hafifletmek için vesile haline getirmek istediklerini belirterek, bölgenin toparlanması için öncelikle kalıcı ve sağlam konutlara ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Devletin kapsamlı bir inşaat programı başlattığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tüccar ve sanayicileri olarak burada yerimizi almalıyız. Bundan dolayı da, ülke çapında, iş dünyamızın ve hayırseverlerin desteğini almak üzere, 'İş Dünyası Konut Seferberliği' kampanyasını hayata geçirmeyi kararlaştırdık. Bu kapsamda, depremzedeler için kalıcı konutlar inşa edeceğiz. TOBB ve iştiraklerimizde, zorunlu olanlar dışında, tüm harcama ve yatırımlarımızı durdurduk veya erteledik.

Depremzedelerin yarınlarına umut olalım

Tüm kaynaklarımızı bu hayırlı işe seferber ediyoruz. 1 milyar lira nakit vererek kampanyayı başlatıyoruz. Odalarımızla, borsalarımızla, sektör meclislerimizle, kadın ve genç girişimci kurullarımızla, camiamızın tamamıyla da, buna dahil oluyoruz. Onlar, 81 il ve 160 ilçede, bu işin önderliğini üstlenecek ve yerele yayılmasını sağlayacak.

Buradan tüm iş dünyamızı ve hayırsever vatandaşlarımızı da bu seferberliğe davet ediyoruz. Unutmayalım ki, bizler el ele verdiğimizde, aşamayacağımız zorluk yoktur. Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme günüdür. Gün birlik olma günüdür. Gelin, ister bir blok, bir daire, bir tuğla karşılığı bağışta bulunun. Dayanışma ruhumuz ölümsüzleşsin. Millet olduğumuzu gösterelim. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için destek verelim. Kampanya sloganımızda da ifade ettiğimiz gibi, gelin hep birlikte 'El Verin Ev Yapalım.' Vereceğiniz destekle, depremzedelerin yarınlarına umut olalım."