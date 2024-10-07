TOBB'un eylül ayı sanayi kapasite raporu verileri açıklandı

TOBB tarafından eylülde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 8,2 azalarak 4 bin 116'ya geriledi. Yılın 9 ayındaki rapor sayısı geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,4 azaldı.

Eylülde en çok kapasite raporu düzenlenen il sıralamasında 866 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Onu, 299 raporla Ankara ve 274 raporla Bursa izledi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Eylül 2023'te 97 bin 97 iken geçen ay yüzde 2 azalışla 95 bin 178'e geriledi. Çalışan sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 997 bin 76 olarak hesaplandı.