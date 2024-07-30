TOBFED VE İŞKUR'dan istihdama yönelik iş birliği

İmzalanan protokolle temel hedef, TOBFED ve üye işletmelerin İŞKUR tarafından sunulan istihdam ve işe yerleştirme ile iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden, kurs ve programlardan, iş kulübü faaliyetlerinden ve yürürlükte bulunan istihdam teşviklerinden yararlanması. İstihdamda öncelikli amaç ise kadın ve gençlerin sektöre kazandırılması.

İstihdam öncelikli politikalar daha çok geliştirilmeli

"Genç istihdamı ülkemiz için büyük önem taşıyor. Bu protokol, gençlerin yanı sıra toplumun da yararına ve ekonomik kalkınmayı destekliyor diyen TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş sözlerine, "Kadınlarımız, erkeklerin daha aktif olduğu mesleklerde aslında daha başarılı oluyor. Kadın istihdamı arttıkça sektör daha da güzelleşecektir. Sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulacak eğitim programının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Süreci el birliğiyle verimli bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum" diyerek devam etti. İŞKUR İstanbul İl Müdürü Uğur Oto da protokolün, ortak çalışmaların devamlılığı noktasında önemli bir adım olduğunu belirtti.

Üye işletmelere iş gücü destek kaynağı: İŞKUR

Protokol kapsamında İŞKUR, TOBFED'e bağlı işletmelerin mesleki eğitim kursları başvurularını alacak ve uygun iş gücünü temin edip işe yerleştirecek. İşbaşı eğitim programları ve diğer programları tamamlayan katılımcılara katılım belgeleri verecek ve bu süreçlerin mevzuata uygunluğunu denetleyecek. İstihdam olanaklarını genişletmek isteyen TOBFED de üye işletmelerinin iş gücü ihtiyacını İŞKUR'dan karşılayacak ve TOBFED Kariyer gibi bilgilendirme platformları oluşturacak.