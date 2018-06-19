Tofaş’tan 1.1 milyar liralık yatırım

19 Haziran 2018

HÜSEYİN GÖKÇE

Mayısta 11 milyar 478 milyon liralık yatırım öngören 713 teşvik belgesi düzenlendi. Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 1 milyar 24 milyon liralık ithal makine ve teçhizat kullanımı öngörülürken, 30 bin 205 kişi istihdam taahhüdünde bulunuldu. Ocak-Mayıs döneminde ise teşvik belgeli yatırım sayısı yüzde 3 azalırken, bunların tutarı yüzde 48.6 artarak 65 milyar 684 milyon liraya çıktı. Taahhüt edilen istihdam ise yüzde 46.3 artarak 128 bin 167’ye yükseldi.

Ekonomi Bakanlığı, 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin yatırım teşvik belgelerini yayınladı. Mayısta teşvik belgeli yatırım sayısı önceki yılın aynı ayına göre sadece 9 adet artarak 713’e yükseldi. Teşvik belgeli yatırım tutarı ise önceki yıla göre yüzde 72.8 yükselerek 6 milyar 642 milyon liradan, 11 milyar 478 milyon liraya çıktı. Bu dönemde gerçekleştirilecek 11 milyar 478 milyon liralık yatırım için 1 milyar 24 milyon dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanımı öngörüldü. İstihdam taahhüdü ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74.7 artarak 17 bin 285’ten 30 bin 205’e yükseldi.

Ocak-Mayıs döneminde ise teşvik belgeli yatırım sayısı yüzde 3 azalarak 2 bin 923’e gerilemesine rağmen, öngörülen yatırım tutarı yüzde 48.6’lık artışla 65 milyar 684 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde taahhüt edilen istihdam yüzde 46.3 artarak 87 bin 601’den 128 bin 167’ye çıktı.

100 milyon üzeri 20 yatırım

Mayıs ayında 100 milyon lira ve üzeri 20 yatırım için teşvik belgesi düzenlendi. En yüksek teşvik belgeli yatırım 1 milyar 120 milyon lira ile Tofaş’tan geldi. Şirket, Bursa’daki mevcut binek oto üretim tesisinde tevsi yatırımı yapacak. Osmangazi Elektrik Dağıtım, muhtelif illerde elektrik dağıtımı için 458 milyon 722 bin liralık, Ataylar Makine İstanbul’da motor enjektörü üretimi için 276 milyon 150 bin liralık teşvik belgesi aldı. Koç Üniversitesi İstanbul’daki eğitim yatırımı için (tevsi-modernizasyon) 269 milyon liralık, TCDD muhtelif illerde demiryolu yatırımı için 244 milyon liralık, Tezkim ise Adana’da limon tuzu üretimi için 234 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldı. Cemre Marin, Yalova’da gemi yapımı için aldığı 3 ayrı belge ile toplam 506 milyon liralık yatırım öngördü. Yine Yalova’da Tersan firması da iki gemi yapımı için toplam 220 milyon liralık teşvik belgesi aldı.