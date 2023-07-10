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TOGG'a bu kez de KDV zammı

KDV oranlarının yükseltilmesinin ardından TOGG'a bir kez daha zam geldi. Modeller yaklaşık 300 bin lira pahalanmış oldu.

Haber Merkezi
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Yerli otomobil TOGG'a kurdaki artış nedeniyle 5 Temmuz'da yüzde 27'lik zam gelmişti.

TOGG satın alan kişilere bugün bir e posta gönderilerek, KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye artırılması nedeniyle araç fiyatlarının güncellendiği bildirildi.

KDV zammının ardından TOGG T10X modelinin “V1 RWD” standart menzil​li versiyonu 1 milyon 227 bin 500 TL’ye yükseldi. Bu modelin fiyatı bir haftada 274 bin 500 TL yükselmiş oldu.

Geçen hafta 1 milyon 55 bin TL'den 1 milyon 307 bin TL'ye yükselen standart menzilli “V2 RWD” fiyatı ise ​bugün 1 milyon 329 bin 500 TL’ye çıktı.

Geçen hafta 1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537 bin TL'ye yükselen “V2 RWD” uzun menzilli versiyonun fiyatı da bugün 1 milyon 563 bin 500 TL’ye ulaştı.

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