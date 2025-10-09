Togg'da 100 adetlik ilk parti Almanya'ya gönderildi

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, sedan modeli T10F'i satışa sundu. 15 Eylül'de ön siparişe açılan model Türkiye'de yoğun ilgi görmüş, hızlı teslimat için ayrılan bin araçlık kontenjan ilk gün tükenmişti. Şirket, 29 Eylül'de Almanya'da da T10X ve T10F için ön sipariş sürecini başlattı.

"Yıl sonuna kadar bine yakın araç ihraç edilecek"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası (TIW) kapsamında yaptığı açıklamada, Togg'un ihracatına ilişkin önemli bilgiler verdi. Bolat, "Otomobilin icat edildiği ülke olan Almanya'ya ilk parti 100 adet Togg araçları trene bindirilerek ihraç edilmiştir. Yıl sonuna kadar da bine yakın araç ihraç edilecek" ifadelerini kullandı.

Sıradaki hedef Fransa ve İtalya

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, ihracat hedeflerine ilişkin açıklamada bulunmuş ve Almanya sonrasında diğer Avrupa ülkelerine açılacaklarının mesajını vermişti.

Karakaş açıklamasında "Almanya'da rekabetçiliğimizi gösterip başarılı olduktan sonra her ülkede başarılı olabiliriz. Buradan edindiğimiz deneyimleri Fransa ve İtalya'da devam ettirerek ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Togg'un Almanya fiyatları ne kadar?

Eylül ayında Avrupa'nın en büyük otomotiv etkinliği IAA Mobility 2025'te dünya lansmanını yapan Togg'un T10X ve T10F modelleri Almanya'da 34 bin 295 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Her iki model için fiyatlandırma aynı olacak şekilde belirlendi:

• V1 donanım, standart menzil, arkadan itişli: 34 bin 295 Euro

• V1 donanım, uzun menzil, arkadan itişli: 40 bin 118 Euro

• V2 donanım, uzun menzil, arkadan itişli: 41 bin 200 Euro