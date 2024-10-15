TOKİ 35 ilde arsa satışa çıkardı: Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile arsa sahibi olma fırsatı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunarak 35 ilde arsa satışına başladığını duyurdu. Aralarında Şanlıurfa’nın da bulunduğu illerde toplam 303 arsa satışa çıkarıldı. Başvurular bugünden itibaren kabul edilmeye başlanırken, 29 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ’nin sunduğu arsa satışları kapsamında yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile satışa sunulacak. Özellikle evini kendi inşa etmek isteyen vatandaşlar için uygun ödeme koşullarıyla satışa sunulan bu arsalar, büyük ilgi görüyor.

Şanlıurfa’dan 9 arsanın satışa çıkarıldığı bu süreçte, arsaların en düşük fiyatı 131 bin TL olarak belirlendi. Bu arsalar, konut ve plansız alan arsası olarak satışa sunulacak.

Başvuru süreci başladı

TOKİ, başvuruların bugün başladığını ve 29 Ekim’e kadar devam edeceğini duyurdu. Başvurular sonrası yapılacak müzayede ile vatandaşlar, satın alacakları arsaları belirleyebilecekler.

Kendi evini yapmak isteyenlere büyük fırsat

Arsa sahibi olmak isteyenler, TOKİ’nin sunduğu bu fırsat ile düşük maliyetli arsalara sahip olup, kendi evlerini inşa edebilecekler. Yüksek konut fiyatları karşısında arsa satın alıp kendi projelerini hayata geçirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuluyor.

TOKİ'nin arsa satışı yaptığı iller...

TOKİ'nin arsa satışa sunduğu iller arasında Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyon, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Amasya, Çankırı, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya, Artvin, Bitlis ve Düzce yer alıyor.