TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor: Fiyatlar 400 bin TL'den başlıyor

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 61 ilde yer alan toplam 725 arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

NTV'nin haberine göre, konut, ticaret, sanayi ve turizm gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsalar, 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek açık artırmayla alıcılarını bulacak. Satışa sunulacak arsaların fiyatları 400 bin liradan başlıyor.

Toplam değeri 29,1 milyar lira

Satışa çıkarılacak arsaların toplam büyüklüğü yaklaşık 3 milyon 450 bin 367 metrekareye ulaşırken toplam muhammen bedeli 29 milyar 146 milyon 300 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlarda arsaların nihai fiyatları, katılımcıların vereceği teklifler doğrultusunda şekillenecek.

48 ay vade ve peşin alımda indirim

TOKİ'nin satışa sunduğu belirli arsalar için farklı ödeme seçenekleri uygulanacak. Buna göre, satış listesinde belirtilen taşınmazlar yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneğiyle satın alınabilecek. Bazı arsalar ise yalnızca peşin ödeme yöntemiyle satışa sunulacak.

Vadeli satış kapsamındaki bazı taşınmazların peşin alınması durumunda yüzde 15 indirim yapılacak. Söz konusu indirim, satış listesinin "Satış Şekli" bölümünde bu seçeneğin belirtildiği arsalar için geçerli olacak.

Konut, ticaret ve sanayi arsaları satışta

Satışa çıkarılan taşınmazlar farklı yatırım ve kullanım amaçlarına hitap ediyor. Listede konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi ve spor alanlarının yanı sıra kentsel çalışma, rekreasyon, depolama ve lojistik tesis alanları da bulunuyor.

Ayrıca akaryakıt istasyonu alanı, plansız alan ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki taşınmazlar da açık artırma kapsamında satışa sunulacak.