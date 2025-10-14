TOKİ’den 'Yeni Yuvam Modeli': En uygun dairenin fiyatı belli oldu

Ev sahibi olma hayali kuranlara TOKİ'den yeni fırsat geldi. “Yeni Yuvam Modeli” ile binlerce kişi faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz, çekilişsiz ve kurasız 60 ay taksitle ev sahibi olabilecek. Kredi notu, gelir belgesi veya kefil şartı aranmazken, projeye 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabiliyor.

Faizsiz kredi

Emlak Konut’a başvuracak vatandaşlar konutunu seçip konut bedelinin yarısı kadar faizsiz borçlanabilecek. Ödemeler anapara üzerinden taksitlendirilirken, kalan tutar ise Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Kurumu tarafından faizsiz finansman desteğiyle karşılanacak.

“Yeni Yuvam Modeli” ev fiyatları ne kadar?

CNBC-e'nin Emlak Konut kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, Yeni Yuvam Modeli kapsamında en ucuz daire 6 milyon TL'den başlayan fiyatlarla İstanbul'da satılacak. Arnavutköy'de yer alan Yenişehir Evler Arnavutköy projesinde 1+1 dairelerin ödeme planına göre, ilk 30 ay Emlak Konut ve Tasarruf Finansmanı Şirketi'ne 150 bin TL son 30 ay ise Emlak Konut'a sadece 50 bin TL ödeme yapılacak.

Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı üzerinden kullanılacak finansman desteğinin yüzde 50’lik bölümü için yüzde 7 oranında katılım bedeli alınıyor. Bu bedel, peşin ya da 6 taksitle ödenebiliyor. Finansman şirketi tarafından, organizasyon bedeli dışında herhangi bir ek ödeme veya başvuru ücreti alınmıyor.

3 ilde 23 proje

Yeni Yuvam Modeli, İstanbul, Antalya ve Balıkesir yer alan aşağıdaki 23 projede uygulanacak:

-Yenişehir Evleri Arnavutköy,

-Yeni Fikirtepe (Hemen teslim),

-Komşu Finans Evleri (Hemen teslim),

-Göktürk Kemer Evleri,

-Balıkesir Emlak Konutları (Hemen teslim),

-Kuzey Adalar,

-Park Yaşam Antalya,

-Allsancak,

-Ataşehir 173,

-Başakşehir Avrasya Konutları Cadde,

-Batı Yakası,

-Evora İzmir,

-Gölyaka İstanbul,

-Hayat Flora,

-Majör Gölyaka,

-Meydan Başakşehir,

-Nezihpark Bahçekent,

-Park Yaşam Çınarköy,

-Senfoni Etiler,

-Tual Gölyaka,

-Vadi Panorama Evleri

-Tual Asya