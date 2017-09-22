TOKİ'nin Kayaşehir projesine 39 bin başvuru oldu

22 Eylül 2017

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan bin 892 konutun başvuruları tamamlandı. Vatandaşların konutlara yoğun bir ilgi gösterdiğini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, "İstanbul'da Kayaşehir'de orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz bin 892 sosyal konutumuza 39 bin 179 başvuru geldi. 4 Ekim'de noter huzurunda yapacağımız kura çekimi ile konut sahibi olacak vatandaşlarımız belirlenecek" dedi.

Konut sektöründeki talebin ekonomik büyümenin göstergesi olduğunu vurgulayan Turan, "Sektörümüz hem teknik hem de nitelik olarak hızla büyüyor. Geçtiğimiz yıl bir milyon 341 bin konut satışı yapılmış ve bir rekor kırılmıştı. Bu yılın ilk 7 ayında satılan konut sayısı geçtiğimiz yılın ilk 7 ayına göre daha yüksek bir rakamdadır. Büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde olan ülkemizde konut sektöründe yaşanan bu talep ekonomik büyümenin ve vatandaşlarımızın ekonomiye olan güveninin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA