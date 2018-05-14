Toplanan süt miktarında yüzde 18'lik artış var

14 Mayıs 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı mart ayı ‘Süt ve Süt Ürünleri Üretimi’ verisini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince mart ayında 936 bin 687 ton inek sütü toplandı. Toplanan inek sütü miktarı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 arttı.

Mart ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 161 bin 374 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 64 bin 550 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 3 bin 123 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,6 arttı.



Yoğurt üretimi 100 bin 393 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Ayran üretimi ise 63 bin 613 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artış gösterdi.



Mart ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 arttı.

Kaynak: İHA