Toplu taşımada zamlı dönem bugün başladı! İşte güncel tarife

İstanbul'da ulaşıma gelen yüzde 30'luk zam bugün otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapurlara yansıdı. Yeni tarifeler cep yakarken minibüsle yapılan en ucuz kısa mesafe ulaşımın bedeli 32 lirayı aştı.

Yüzde 30'luk zam, taksi ve okul servislerini de kapsarken taksilerde kısa mesafe ücreti 135 TL'den 175 TL'ye yükseldi.

Bugün İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar tam bilete 35 lira, Mavi Kart için aylık abonmana ise 2 bin 748 lira ödedi.

Üsküdar-Eminönü seferi 44,33 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferi 49,40 lira, Bostancı-Adalar seferi ise 130,22 lira oldu.

Minibüslerde kısa mesafe 32,50 TL

Minibüslerde "indi-bindi" 4 kilometreye kadar 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arasında 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arasında 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arasında 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arasında 39 liraya, öğrenci ücreti 16 liradan 21 liraya yükseldi.