Torba’nın vergi kısımlarında geri adım

13 Ekim 2017

ANKARA(DÜNYA)- Özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi yanı sıra, gelir vergisi tarifesinin 3’üncü diliminde yüzde 27 olan oranı yüzde 30’a çıkaran Torba Yasa Tasarısı’nın tepki çeken bu maddelerinde değişikliğe gidildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin yüzde 40 arttırılmasını öngören Torba Yasa Tasarısında, bu artış oranları geri çekildi. Tasarının görüşmeleri sırasında verilen bir önerge ile motor hacmine bakılmaksızın bütün araçlarda yüzde 40 olan MTV artış oranı 1300 CC’ye kadar olan araçlar için yüzde 15’e indirildi. Silindir hacmi 1300 CC’nin üzerinde olan araçların 2018 yılı MTV’si ise yüzde 25 oranında arttırıldı.

Tasarının bir diğer tepki çeken maddesi olan gelir vergisi dilimini değiştiren hükümler de tasarıdan çıkarıldı. Torba Kanun Tasarısında gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki yüzde 27’lik oranın yüzde 30’a çıkaran ve ücretlilerin gelirini azaltacağı için tartışmalara neden olan madde AK Parti milletvekilleri tarafından veriler önergeyle tasarıdan çıkarıldı.

Maliye Bakanı Ağbal MTV artış oranlarındaki değişiklikle ilgili olarak, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:

“Bu düzenleme yapılmasaydı, 1300 cc’nin altı araçların vergisi yeniden değerleme oranında artacaktı. Bu da teknik olarak yüzde 15 civarında bir artış anlamına geliyor. Dolayısıyla 1300 cc’nin altında arabalar için ilave bir zam yapılmamış oldu. 1300 cc’nin üstündeki arabalar için de yine yeniden değerleme oranında bir artış olacaktı şimdi bunun üzerine 10 puan bir artış öngörülüyor.”

Maliye Bakanı Ağbal ayrıca, 2018 Bütçesinin 16 Ekim Pazartesi günü Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek 24 Ekim’de de Meclis Plan Bütçe Komisyonuna sunumunu gerçekleştireceklerini söyledi.

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