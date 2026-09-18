Toyota, üretimi dev robot ordusuna bırakacak

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Otomotiv devi Toyota, üretim hatlarında insan gücünün yanında çok daha geniş ölçekte robotlardan yararlanmaya hazırlanıyor. Şirketin kendi fabrikaları ve tedarikçilerinin tesislerini kapsayan planında yüz binlerce insansı robotun devreye alınması öngörülüyor.

Japon otomotiv devi Toyota Motor, üretim tesislerinde 400 bin insansı robot kullanmayı planlıyor.

Nikkei'nin haberine göre Toyota, robotların 150 binini kendi fabrikalarına yerleştirmeyi hedefliyor. Kalan 250 bin robotun ise şirketin parça tedarikçilerinin tesislerinde kullanılması planlanıyor.

Bacak yerine tekerlek kullanacaklar

Üretim süreçlerine dahil edilecek insansı robotların her biri yaklaşık 50 kilogram ağırlığında olacak. Robotlar nesneleri kavramak ve çeşitli görevleri yerine getirmek için iki parmaklı ellere sahip olacak. Hareket etmek için ise bacaklar yerine tekerleklerden yararlanacak.

Toyota'nın planı sadece üretim hatlarını değil, geniş tedarik zincirini de kapsayacak. Nikkei'nin haberinde 400 bin robotun fabrikalara ne zaman yerleştirileceğine ilişkin bir takvim ise paylaşılmadı.