Trafiğe 120 bin yeni araç katıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında 122 bin 837 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, önceki aya göre yüzde 20 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyon 349 bin 156 oldu. Kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1'ini otomobiller oluşturdu. Ocak-kasım döneminde ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, 1 milyon 132 bin 739 adet olurken; trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15 azalarak 32 bin 118 adet oldu.