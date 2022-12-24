Trafiğe 120 bin yeni araç katıldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, önceki aya göre yüzde 20 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyon 349 bin 156 oldu. Kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1'ini otomobiller oluşturdu. Ocak-kasım döneminde ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, 1 milyon 132 bin 739 adet olurken; trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15 azalarak 32 bin 118 adet oldu.