Trafik cezaları siliniyor: İşte son başvuru tarihi

Vergi ve prim borçları ile trafik cezalarının yapılandırılmasına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Yapılandırılan trafik cezalarında peşin ödeme gerçekleştiren kişiye hem ana parada hem de enflasyon farkında indirim yapılacak. 4 bin 538 liralık borç bin 871 liraya kadar inecek.

Yüzde 25 indirim ve enflasyon farkı

Trafik cezası borcu bulunan vatandaşlara, borçlarını peşin ödenmeleri şartıyla anaparada yüzde 25 indirim yapılacak. Enflasyon farkının ise yüzde 90’ı silinmiş olacak.

Son gün 31 Mayıs

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; vergi ve prim borçları ile trafik cezalarının yapılandırılması ile ilgili olarak gerçekleştirilirken başvurular 31 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek.

Yapılandırmaya başvuranların borçlarındaki gecikme faizi silinerek bunun yerine Yİ-ÜFE hesaplanacak.

48 aya varan taksit imkanından yararlanılması halinde ana para ve Yİ-ÜFE'den oluşan borca belirlenen katsayı eklenecek. Peşin ödemeyi seçenler ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek.

Peşin ödeyene yüzde 25 indirim

Yasa, trafik cezaları da dahil idari para cezalarında peşin ödemelerde bir imkan daha sunuyor. Eğer borç 30 Haziran'a kadar peşin ödenirse, para cezasının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak.

2 bin lira borçlar silinecek

Yeni yapılandırma düzenlemesinde öncekilerden farklı olarak küçük borçların silinmesi olanağı da getirildi.