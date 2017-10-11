Trafikteki araç sayısı 22 milyona yaklaştı

11 Ekim 2017

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 863 bin 854 adet taşıtın yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aynı ayda trafiğe kaydı yapılan toplam 107 bin 837 taşıt içinde otomobil yüzde 58,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16,4 ile motosiklet, yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 4,3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,3'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kayıt yapılan araç sayısında önceki aya göre azalma var

Taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,8 gerilerken, bu azalış otomobilde yüzde 15,8, kamyonette yüzde 14, kamyonda yüzde 2,4, motosiklette yüzde 22, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13,9, traktörde yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 17, otobüste ise yüzde 10,9 artış oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslamada ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 12,8 artış gerçekleşti. Otomobilde yüzde 15,9, minibüste yüzde 48,9, otobüste yüzde 48,4, kamyonette yüzde 11,6, kamyonda yüzde 20,2, motosiklette yüzde 9,2 artış olurken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 16,7, traktörde ise yüzde 14,8 azalış kaydedildi.

Taşıt sayısı ocak-ağustos döneminde 773 bin 430 adet arttı

Ocak-ağustos döneminde 837 bin 848 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 64 bin 418 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 773 bin 430 adet arttı.

Devri yapılan toplam 637 bin 2 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,9 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 2,8 ile traktör takip etti. Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aynı dönemde trafiğe kayıtlı 11 milyon 802 bin 713 adet otomobilin yüzde 38,6'sı LPG, yüzde 34,8'i dizel, yüzde 26,1'i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,4'tür.

Bahsi geçen ayda trafiğe kaydı yapılan 63 bin 263 adet otomobilin yüzde 16'sının Renault, yüzde 12,5'inin Volkswagen, yüzde 8,6'sının Fiat, yüzde 6,4'ünün Dacia, yüzde 6,3'ünün Opel, yüzde 6,2'sinin Hyundai, yüzde 6'sının Ford, yüzde 5,4'ünün Toyota, yüzde 4,6'sının Mercedes-Benz, yüzde 4,1'inin Nissan olduğu, yüzde 23,9'unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 494 bin 795 adet otomobilin yüzde 40,4'ü 1501-1600, yüzde 26,9'u 1401-1500, yüzde 14,3'ü 1300 ve altı, yüzde 13,3'ü 1301-1400, yüzde 3,9'u 1601-2000, yüzde 1,1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Yılın ilk sekiz aylık döneminde trafiğe kaydı yapılan 494 bin 795 adet otomobilin yüzde 59,8'i beyaz, yüzde 17,5'i gri, yüzde 7,5'i siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 9,6'sı diğer renklerdedir.