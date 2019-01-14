Traktör üretiminde rekor düşüş!
Traktör üretiminde geçen yıl 72 bin 32 adetlik üretimle rekor kırılırken 2018'de üretim üçte bir oranında yüzde 33.8 düşüşle 47 bin 689 adete geriledi. (Ali Ekber Yıldırım)
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