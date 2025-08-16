Trakya’dan temmuzda 209 milyon dolarlık ihracat

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’dan temmuz ayında toplam 209 milyon 199 bin 30 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. TİM verilerine göre, sanayisi ve ulaşım avantajıyla öne çıkan Tekirdağ, 188 milyon 123 bin 140 dolarlık dış satım rakamıyla bölgenin ihracatında lider oldu.

Bölge illerinden Kırklareli 11 milyon 790 bin 310 dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, Edirne 9 milyon 285 bin 580 dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla Tekirdağ ve Edirne ihracatını artırırken, Kırklareli’nde düşüş görüldü.

Sektörel dağılım

Tekirdağ’da en fazla ihracat demir ve demir dışı metaller sektöründe yapıldı. Kırklareli ve Edirne’de ise öne çıkan sektör hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu.

En çok hangi ülkelere ihracat yapıldı?

Temmuzda Tekirdağ’dan en yüksek ihracat 28 milyon 583 bin 700 dolar ile Almanya’ya, Kırklareli’nden 1 milyon 509 bin 840 dolar ile ABD’ye, Edirne’den ise 1 milyon 493 bin 970 dolar ile Bulgaristan’a gerçekleştirildi.

Yılın ilk 7 ayında 1,2 milyar doları geçti

Ocak-temmuz döneminde söz konusu üç ilden yapılan toplam ihracat 1 milyar 289 milyon 668 bin 260 dolar olarak kaydedildi.