Trendyol Grubu yöneticisi: E-ticaret hacmi bu yıl 1,5 trilyon lirayı bulabilir

Trendyol Grubu yöneticisi Erdem İnan, e-ticarette yaşanan değişim ve dönüşüm ile şirketin 2023 çalışmaları, gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi verdi.

Küresel olarak e-ticarette en büyük dönüşümün tedarik zincirinde yaşandığına işaret eden İnan, pazaryeri modelleri gelişmeye devam ederken, bir yandan da üreticilerin doğrudan e-ticaret ekosistemine dahil olduğu tedarik zinciri modellerinin ön plana çıkmaya başladığını söyledi.

'Türkiye üretim ve lojistik merkezi'

Bunun da üretim ve lojistik anlamında güçlü ülkeleri sınır ötesi e-ticarette avantajlı duruma getirdiğine dikkati çeken İnan, Türkiye'nin hem kaliteli üretim yapan markaları hem de hammadde ihtiyacını karşılayacak çok iyi tedarikçileri bulunduğunu dile getirdi.

İnan, Türkiye'nin çevresindeki geniş coğrafyaya lojistik anlamda çok entegre olduğunu ve verimli bir şekilde büyük pazarlara ulaşabildiğini vurgulayarak, bu nedenlerden ötürü ülkenin önemli bir üretim ve lojistik merkezi olduğunu anlattı.

Buradan hareketle ham madde üretiminin yüksek olduğu ülkelerde e-ticaretin hızla büyümeye devam edeceğine dikkati çeken İnan, şunları kaydetti:

"Lojistik optimizasyon küresel olarak sektörümüzün en önemli konularından biri. Dünyanın herhangi bir yerinden müşteri, örneğin 8 farklı satıcının 10 ürününü sipariş ediyor. Burada bir müşteri deneyimi ve maliyet optimizasyonu sorunu var ve bu sorun çok fazla alana etki ediyor. Kaç gün içinde, hangi paketleri birleştirerek, nereden göndereceğiz? Bunu müşteriye nasıl anlatacağız? Müşterilerin daha hızlı almak isteyebileceği ürünler hangileri? gibi birçok matematik ve optimizasyon konusu devreye giriyor. Bu çok değişkenli ve bilinmeyenli bir süreç optimizasyonu konusu. Bu konuyu iyi çözebilen şirketlerin öne geçmeye başladığını ve globalde daha hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz."

'E-ticaretin büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz'

İnan, tüm dünyada olduğu gibi salgınla birlikte e-ticaret sektörünün Türkiye'de de önemli bir büyüme ivmesi yakaladığına işaret ederek, "Genel beklenti bu ivmenin yavaşlayacağı yönündeydi ancak 2023 yılında da artarak devam etti. E-ticaret sektörünün 2023 yılı genelinde 1,5 trilyon liranın üzerinde bir hacme ulaşması bekleniyor. E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı yükselmeye devam ediyor. Bu bakımdan e-ticaretin önemli bir şekilde büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.

500 milyon kişiye hitap ediyor

Türkiye'nin hem kaliteli üretim yapan markalarının hem de ham madde ihtiyacını karşılayacak çok iyi tedarikçilerinin bulunduğunu belirten İnan, aynı zamanda önemli bir üretim ve lojistik merkezi olduğunu aktardı.

İnan, "Trendyol olarak biz de yatırımlarımızı ülkemize yapıyoruz ki bu avantajları kullanabilelim ve yeni girdiğimiz ülkelerde satış anlamında büyüme sağlayalım. Ülkemizi merkez alarak 5 saatlik uçuş mesafesindeki ülkeler içinde en önemli üretim ve lojistik avantaja sahip ülke, Türkiye. Türk üreticilerin kaliteli ürünleri çevremizdeki 500 milyonluk nüfusa hitap ediyor. Haliyle Türk üreticiler için e-ticaret sektörü çok önemli bir büyüme potansiyeli taşıyor. E-ihracat konusunda Türk ürünleri ve satıcıları bölgede öne çıkmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.