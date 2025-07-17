Trump kolanın formülünü değiştiriyor: 45 yıl sonra bir ilk!

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirileri ve peş peşe gelen tarife kararları ile piyasaları altüst eden ABD Başkanı Donald Trump kolaya da el attı.

Kolaya düşkünlüğü ile bilinen ABD Başkanı'nın talebiyle dev marka Coca-Cola içeriğini değiştirme kararı aldı. Bundan böyle Coca-Cola içeceklerinde mısır şurubu yerine şeker kamışı kullanacak.

"Göreceksiniz, tadı daha güzel"

Coca-Cola'nın değişim kararını kendi sosyal medya platformu Truth Social'da duyuran Trump, bir süredir Coca-Cola yetkilileriyle bu konuda iletişim halinde olduğunu söyledi.

45 yıl sonra gelen değişikliği memnuniyetle karşıladığını belirten Trump, “Bu çok iyi bir adım olacak. Göreceksiniz, bu haliyle tadı daha güzel" açıklamasında bulundu.

Öte yandan bu adım 1980'lerden bu yana içeceklerde mısır şurubu kullanılan ABD pazarında köklü bir değişiklik anlamı taşıyor.