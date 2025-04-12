Trump politikaları turizmi tehdit ediyor: Avrupalı turistler ABD ziyaretlerini iptal ediyor

Donald Trump’ın başkanlığı döneminde artan siyasi gerilim, ekonomik belirsizlikler ve sınır politikalarına ilişkin korkular turizm sektörünü sekteye uğrattı.

Trump'ın politikaları turizmi tehdit ederken Avrupalı ​​turistler ABD ziyaretlerini iptal etmeye başladı. ABD'yi ziyaret eden Avrupalı sayısı sert düştü.

ABD Uluslararası Ticaret İdaresi'ne (ITA) göre, mart ayında Batı Avrupa'dan ABD'de en az bir gece kalan ziyaretçilerin sayısı geçen yıla göre yüzde 17 azaldı.

Financial Times tarafından yapılan analize göre ITA verileri, İrlanda, Norveç ve Almanya gibi bazı ülkelerden gelen seyahatlerin yüzde 20'den fazla düştüğünü gösterdi.

Pandemiden bu yana en büyük düşüş

ITA verilerine göre, ABD'ye seyahat eden yabancı ziyaretçilerin toplam sayısı da mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 düştü. Bu düşüş, turizm sektörünün pandemi kısıtlamalarından etkilendiği Mart 2021'den bu yana en büyük düşüş oldu.

Uzmanlar, turist sayısındaki düşüşün, ABD GSYH’sinin yüzde 2,5’ini oluşturan turizm sektörü açısından tehdit oluşturduğunu ve Trump yönetiminin daha katı sınır politikalarının potansiyel ekonomik sonuçlarını ortaya koyduğunu ifade ediyor.

Rezervasyonlar iptal edildi, tahminler geri çekildi

Seyahat rezervasyon sitesi Omio'nun CEO'su Naren Shaam, ABD'ye yapılan rezervasyonların iptal oranlarının bir önceki yıla göre birinci çeyrekte yüzde 16 daha yüksek olduğunu, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan gelen turistlerde ise bu oranın yüzde 40'a kadar çıktığını belirtti.

Fransız otel devi Accor da geçen hafta, bu yaz ABD'ye gelen Avrupalı ziyaretçilerin rezervasyonlarının yüzde 25 düştüğünü açıklamıştı.

Barclays analistleri ise bu hafta, hava yolu şirketlerinde kârlılığın "aniden azalacağını" bekledikleri transatlantik rotalar konusunda endişeli olmaya devam ettiklerini söyledi.

Daha önce 2024'e kıyasla uluslararası seyahatlerde yüzde 9 artış tahmin eden araştırma şirketi Tourism Economics, Trump'ın geçen hafta gümrük vergisi açıklamasının ardından tahminini yüzde 9,4 düşüşe revize etti.

'Trump'a bir tepki'

Tourism Economics Başkanı Adam Sacks, bu düşüşün kısmen geçen yıl Mart ayında Paskalya dönemindeki seyahat artışından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Ancak Sacks ABD havaalanları ve Kanada'dan kara geçişleri de dahil olmak üzere diğer verilerin hepsinin “bir şeyler olduğunun çok açık olduğunu ve bunun Trump'a bir tepki olduğunu” gösterdiğini söyledi.