Trump-Şi görüşmesi bakırı etkilemedi

Bakır vadeli işlemleri perşembe günü libre başına 5,15 dolar civarında seyrederek son üç ayın en yüksek seviyelerine yakın kaldı. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşmenin sonuçlarını değerlendiriyor.

Trump, Çin’den ithal edilen fentanil ürünlerine uygulanan tarifeyi yüzde 20’den 10’a indirme kararı aldığını açıklarken; Pekin’in de nadir toprak elementleri ihracat kısıtlamalarını bir yıl süreyle askıya alacağını ve soya fasulyesi alımlarına derhal yeniden başlayacağını taahhüt ettiğini belirtti. Ancak Çin cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmemesi, piyasalarda temkinli bir hava yarattı.

Güçlü kalmayı sürdürüyor

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan düşürdü. Ancak Başkan Jerome Powell, Aralık ayında yeni bir faiz indiriminin “kesin” olmadığını vurguladı.

Bakır fiyatları ayrıca arz endişeleri nedeniyle güçlü kalmayı sürdürüyor. Glencore ve Anglo American gibi büyük madencilik şirketleri, yılın ilk dokuz ayında düşük üretim bildirdi. Bununla birlikte, Şili ve Endonezya’daki maden kesintilerinin devam etmesi, önümüzdeki yıl fiyatların daha da yükselebileceği beklentilerini güçlendirdi.