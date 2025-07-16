Trump tek tarife sinyali verdi! ABD’den 100’ü aşkın ülkeye yeni vergi planı

ABD Başkanı Donald Trump, başta Afrika ve Karayipler olmak üzere en az 100 küçük ülkeden gelen mallara yüzde 10’un biraz üzerinde gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “Muhtemelen hepsi için tek bir tarife belirleyeceğiz” diyerek, düşük ticaret hacmine sahip ülkeleri hedef alan genel bir ticaret stratejisi izleyeceklerinin sinyalini verdi.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick de söz konusu kararın kapsamını netleştirerek, "ABD’nin ticari açıdan sınırlı ilişki yürüttüğü küçük ekonomilere yönelik bir uygulama olacak" dedi.

Söz konusu adım, Trump yönetiminin bu ayın başlarında Avrupa Birliği dahil yaklaşık iki düzine ülkeye gönderdiği ve 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek olan gümrük vergisi mektuplarının ardından geldi. Yeni politika, Trump’ın Nisan ayında başlattığı agresif gümrük tarifesi stratejisinin devamı niteliğinde.

Trump ayrıca ilaç ve bilgisayar çipleri gibi stratejik sektörlerde de ithalat vergilerinin artabileceğini açıkladı. Trump, "Yerli üreticilere zaman tanıyacağız. Önce kapasite oluşturmaları gerek, sonra daha yüksek tarifeler devreye girecek" dedi.