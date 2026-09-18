Trump-Xi görüşmesi öncesi yuanda dikkat çeken hareket: 4 yılın zirvesini gördü

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Çin yuanı, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gelecek hafta yapılması planlanan görüşme öncesinde dört yılı aşkın sürenin en güçlü seviyesine çıktı. Çin Merkez Bankası'nın günlük referans kuru üzerinden verdiği destek ve yuanın uluslararası işlemlerde kullanımını artırmaya yönelik yeni adımlar, Çin para biriminin yükselişini destekledi.

Offshore yuan, cuma günü dolar karşısında yüzde 0,1'e kadar değer kazanarak 6,7 seviyesine yaklaştı. Böylece Çin para birimi Temmuz 2022'den bu yana dolar karşısındaki en güçlü seviyesini gördü.

Çin Merkez Bankası (PBOC) da yuan için günlük referans kurunu üst üste sekizinci işlem gününde daha güçlü belirledi. Bu seri, 2023'ten bu yana bankanın bu yöndeki en uzun süreli hamlesi oldu.

Gözler Trump-Xi görüşmesine çevrildi

Piyasalarda yuanın seyri açısından gelecek hafta gerçekleştirilecek kritik görüşme yakından takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 24 Eylül'de Washington'da bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin önemli gündem başlıkları arasında bulunması bekleniyor.

Yuan, son yükselişiyle birlikte üst üste yedinci çeyreğini de değer kazancıyla kapatmaya hazırlanıyor. Çin para birimi aynı zamanda bu yıl Asya'da en güçlü performansı gösteren para birimi konumunda bulunuyor.

Yuanın performansında Çin'in güçlü ihracatı ile şirketlerin döviz cinsinden elde ettikleri gelirleri yuana çevirmelerindeki artış etkili oluyor.

Çin yuana yeni alan açıyor

Pekin yönetimi bir yandan da yuanın uluslararası işlemlerde kullanım alanını genişletecek finansal altyapıyı güçlendiriyor.

Shanghai Clearing House, 14 Eylül itibarıyla Singapur doları, Yeni Zelanda doları ve Tayland bahtıyla gerçekleştirilen spot işlemler için merkezi karşı taraf hizmeti vermeye başladı. İlk seansta 12 bankanın katılımıyla toplam 996 milyon yuanlık işlem takas edildi.

Yeni uygulamayla Çin'in ülke içindeki merkezi takas sistemine erişebilen para birimlerinin kapsamı genişledi. Sistemin yuanın sınır ötesi ticaret ve finans işlemlerinde kullanımını artırması bekleniyor.

Shanghai Clearing House daha önce ABD doları, euro, sterlin, Avustralya doları ve Japon yeniyle yapılan yuan işlemlerine merkezi takas hizmeti sağlıyordu.

Güçlü dolara rağmen değerini korudu

Yuanın yükselişinde dikkat çeken bir diğer unsur ise doların küresel piyasalarda güçlendiği bir dönemde değerini koruması oldu.

Fed'in son faiz kararının ardından ABD'de borçlanma maliyetlerinin yüksek kalabileceğine ilişkin beklentiler doları destekledi. Dolar endeksi hafta içinde yaklaşık beş haftanın zirvesine çıkmasına rağmen yuan dolar karşısında 6,71 civarındaki güçlü seyrini sürdürdü.

Kredi talebindeki zayıflık dikkat çekti

Yuanın yükselişi, Çin ekonomisinde iç kredi talebinin zayıfladığına işaret eden verilere rağmen gerçekleşti.

Çin bankaları ağustos ayında 60 milyar yuan tutarında yeni kredi kullandırdı. Piyasa beklentisi ise 400 milyar yuan seviyesindeydi.

Yuan cinsinden toplam kredi bakiyesindeki yıllık büyüme de yüzde 4,9'a gerileyerek rekor düşük seviyeye indi. Buna karşın ihracat gelirleri ve şirketlerin dövizden yuana yönelmesi Çin para birimine destek vermeyi sürdürdü.