Trump’ın şirketinden 2 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı! Hisseler yükselişe geçti

ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya şirketi "Trump Media and Technology Group", daha önce duyurduğu kripto para hazine şirketi olma planının bir parçası olarak yaklaşık 2 milyar dolarlık Bitcoin ve ilgili menkul kıymetler satın aldığını duyurdu.

Bu miktar, şirketin toplam likit varlıklarının yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor. Başkan Donald Trump’ın şirketteki hisseleri ise yaklaşık 2,3 milyar dolar değerinde.

Şirket pazartesi günü yaptığı açıklamada, ayrıca Bitcoin ile ilgili menkul kıymetler için opsiyon edinme stratejisine yaklaşık 300 milyon dolarlık sermaye ayrıldığını da belirtti.

Trump Media, piyasa koşullarına bağlı olarak Bitcoin ve Bitcoin ile ilgili varlıkları edinmeye ve opsiyonlarını Bitcoin'e dönüştürmeye devam etmeyi planlıyor.

Hisseler yükseldi

Trump Media CEO'su Devin Nunes konu ile ilgili açıklamasında açıklamasında “Kamuoyuna açıkladığımız stratejimizi titizlikle uyguluyor ve Bitcoin hazine planımızı yerine getiriyoruz. Bu varlıklar Truth Social ekosisteminde tanıtmayı planladığımız yardımcı token ile sinerji yaratacak” dedi.

Florida merkezli şirket, Bitcoin ve Bitcoin ile ilgili menkul kıymetlerini gelir elde etmek ve potansiyel olarak "ek kripto varlıkları edinmek" için kullanacağını söyledi.

Trump Media hisseleri, duyurunun ardından yüzde 9'a varan yükseliş kaydetti. Ancak hisseler bu yıl şimdiye kadar yaklaşık yüzde 45 değer kaybetti.

Başkan Trump, ilk başkanlık döneminde kripto para piyasasına sıcak bakmazken, ikinci başkanlık döneminde ise ABD'yi gezegenin kripto başkenti ve "dünyanın Bitcoin süper gücü" haline getirme sözü verdi.