Trump’ın şirketine yatırım yapan kaybediyor: Hissede erime sürüyor

ABD’de yatırımcılar için “Trump etkisi” farklı alanlarda kazanç fırsatları yaratırken, aynı durum Trump Media & Technology Group için geçerli olmadı. Şirketin hisseleri, 2024’te SPAC birleşmesiyle halka açılmasının ardından zirvesine göre yaklaşık yüzde 90 değer kaybetti. Hisse fiyatı 9 dolar civarında dalgalanırken, sadece bu yılki düşüş yüzde 30’u buldu.

Gelir düşük, zarar yüksek

Şirketin finansalları da tabloyu destekliyor. TMTG, 2025 yılında 3,7 milyon dolar gelir elde ederken 712,3 milyon dolar net zarar açıkladı. Oysa 2021’de şirket için 2026’da 3,7 milyar dolar gelir hedefi planlanıyordu.

Piyasa analistleri, mevcut 2,5 milyar dolarlık piyasa değerinin bile yüksek olabileceğini belirtiyor.

Truth Social beklentiyi karşılamadı

Şirketin en önemli ürünü olan Truth Social, rakipleri karşısında sınırlı kaldı. Platformun kullanıcı sayısı açıklanmazken, tahminler Facebook ve TikTok gibi devlerin çok gerisinde olduğunu gösteriyor.

Başkan Trump platformu aktif kullansa da paylaşımlar hızla diğer platformlara taşınıyor. Ayrıca, platformun kuruluş gerekçesi olan sosyal medya yasakları da artık ortadan kalkmış durumda.

Nükleer füzyon hamlesi tartışmalı

Şirket, 2025 sonunda TAE Technologies ile 6 milyar dolarlık birleşme planını duyurdu. Bu haber hissede kısa süreli yükseliş getirse de, teknolojinin henüz ticari ölçekte çalışmaması önemli bir risk olarak görülüyor. TMTG ayrıca birleşme sonrası Truth Social’ı ayrı bir şirket olarak ayırmayı da değerlendiriyor.

Yönetimde değişim

Nisan ayında şirketin CEO’su Devin Nunes görevden ayrıldı. Yerine geçici CEO olarak Kevin McGurn getirildi. McGurn, daha önce Hulu ve Vevo’da görev yapmıştı.

“Meme hisse” beklentisi tutmadı

Bazı yatırımcılar TMTG’nin GameStop veya AMC Entertainment gibi bir “meme hisse”ye dönüşmesini bekliyordu. Ancak bu beklenti gerçekleşmedi. Şirketle bağlantılı bir ETF yalnızca 10 milyon dolar büyüklüğe ulaşarak kârlılık seviyesine erişemedi.

TMTG hisselerinde düşüş beklentisiyle işlem yapan yatırımcılar (short seller’lar) ise kazanç sağladı. Açığa satış oranı yaklaşık 14,5 milyon hisseyle yüzde 9 seviyesinde bulunuyor.