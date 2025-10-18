Trump’ın yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi Hollywood’u ikiye böldü

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Amerika’da film yapım işi diğer ülkeler tarafından çalındı” diyerek, ABD dışında üretilen tüm filmler için yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Ulusal güvenlik tehdidi

Trump, bu hamleyi Hollywood işlerinin yurt dışına kaymasına karşı bir çözüm olarak sundu ve bunu “ulusal güvenlik tehdidi” olarak nitelendirdi.

Yasal dayanağı belirsiz

Öte yandan Beyaz Saray, kararın detaylarını netleştirmiş değil; tarifenin yürürlüğe gireceği tarih, kapsamı ve yasal dayanağı hâlâ belirsiz.

ABD basınında yer alan haberlere göre Hollywood’da bazı yapımcılar bu öneriyi işlerin yeniden ABD’ye dönmesi açısından fırsat olarak görüyor.

Uygulanması çok zor

Georgia’da faaliyet gösteren Hollywood South Films Başkanı Eddie Matthews, “Yabancı şirketlerin çekimi başka yerlere kaymasın diye böyle bir vergi caydırıcı olabilir” görüşünde.

Georgia Entertainment CEO’su Randy Davidson ise “Film bir mal değil; karmaşık üretim süreçleri var. Böyle bir verginin uygulanması çok zor” dedi.

Tüketici fiyatlarını artırabilir

Ayrıca, bu tür bir tarifenin sinema bileti, streaming abonelikleri gibi tüketici fiyatlarını artırabileceği de gündemde.

Film üretimi giderek küreselleşirken ve coğrafi sınırları da aşarken, bu tür bir tarifenin nasıl uygulanacağı büyük soru işaretleri taşıyor. Tarifenin yasal dayanağı, hangi yapımların “yabancı” sayılacağı, dijital dağıtımda nasıl giderileceği gibi teknik sorunlar var.

Kültürel iş birliği zedelenebilir

Ayrıca yurtdışındaki film endüstrileri ve diplomatlar da bu öneriye tepki gösterdi; Avustralya, Birleşik Krallık ve Lüksemburg gibi ülkeler, kültürel iş birliği ve film diplomasisinin zedelenebileceğini dile getirdi.

Trump’ın önerdiği bu film tarife paketi hâlâ 'öneri' aşamasında. Uygulama şekli, kapsamı ve yürürlüğe girme zamanı açıkça ortaya konmuş değil. Ancak film endüstrisi için potansiyel etkileri büyük: yapım lokasyonlarının yeniden değerlendirilmesi, tüketici maliyetlerinin artması, film diplomasi ilişkilerinin gerilmesi gibi pek çok senaryo masada duruyor.