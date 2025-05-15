Trump'tan Apple CEO'su Tim Cook'a net fabrika mesajı: 'Tim bak, sana çok iyi davrandık ama...'

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji devi Apple’ın üretim üssünü Çin’den Hindistan’a kaydırma planlarına sert tepki gösterdi. Apple CEO’su Tim Cook ile yaptığı görüşmeyi anlatan Trump, şirketin Hindistan’da inşaat ve üretim faaliyetlerine yönelmesini eleştirdi.

Trump, “Dün Tim Cook ile küçük bir sorun yaşadım. Ona dedim ki, ‘Dostum, sana çok iyi davrandım. Buraya 500 milyar dolarla geliyorsun ama şimdi Hindistan’ın her yerinde inşaat yapıyormuşsun’ dedim. Hindistan'da inşaat yapmanızı istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Apple’ın yıllarca Çin’de üretim yapmasına göz yumduklarını hatırlatan Trump, şimdi ise üretimin ABD’ye kaydırılması gerektiğini söyledi.

Trump, “Tim’e dedim ki, 'Tim bak, sana çok iyi davrandık, yıllarca Çin’de kurduğun tüm fabrikalara katlandık, şimdi de sen bize fabrika kur. Hindistan’da inşa etmenle ilgilenmiyoruz, burada inşa etmeni istiyoruz’” şeklinde konuştu.

Apple, Çin’e olan üretim bağımlılığını azaltmak amacıyla önümüzdeki yıllarda küresel iPhone üretiminin yaklaşık yüzde 25’ini Hindistan’da yapmayı hedefliyor. Şirket, özellikle Çin’deki jeopolitik riskler ve tedarik zinciri sorunlarına karşı alternatif üretim merkezleri arayışında.

Ancak Trump, bu üretim planlarının ABD yerine başka ülkeleri tercih etmesini yanlış buluyor.