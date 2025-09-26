Trump'tan çip üretimi için yeni plan! İthalat kadar yerli üretim şartı getirecek

Donald Trump yönetimi, ABD’nin yarı iletken ithalatına olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltmak amacıyla yerel üretimi artıracak adımlar üzerinde çalışıyor.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre Beyaz Saray, çip üreticilerinin yurt dışından ithal ettiği çip miktarıyla aynı sayıda çipi ABD'de üretmesini öngören bir politika planlıyor.

WSJ'ye konuşan kaynaklar, bu düzenlemeye uymayan şirketlerin gümrük tarifelerine tabi olacağını belirtti.

Trump, ağustos başında yaptığı açıklamada çip ve yarı iletken ürünlere yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağını, bu verginin yalnızca yurt dışından ithal edilen ürünleri kapsayacağını ve ABD içinde üretim yapan firmaların vergiden muaf olacağını söylemişti.

Çip üreticileriyle görüşmeler yapıldı

WSJ’ye göre Ticaret Bakanı Howard Lutnick konuyla ilgili çip üreticileriyle görüşmeler yaptı.

Gazete, Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai'nin, "Amerika, ulusal ve ekonomik güvenliğimiz için olmazsa olmaz olan yarı iletken ürünler için yabancı ithalata bağımlı olamaz" dediğini aktardı.

Ancak planın nasıl hayata geçirileceği belirsiz. Çünkü yurt dışı üretimin daha düşük maliyetli olması ve çip üretim altyapısının hem zaman hem de sermaye açısından çok yoğun kaynak gerektirmesi, hedefin uygulanabilirliğini zorlaştırıyor.