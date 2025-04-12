Trump'tan tarifelere teknoloji düzenlemesi: iPhone ve Samsung zamdan kurtuldu

ABD Başkanı Donald Trump Çin'e yüzde 125, diğer ülkelere ise yüzde 10 olarak uyguladığı ek vergilerden bazı teknolojik ürünleri muaf tuttu.

Bloomberg'de yer alan habere göre söz konusu muafiyet kararı, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, sabit disk ve bilgisayar işlemcisi ile çipler için geçerli olacak.

Öte yandan bu istisnanın kısa süreli olabileceği de belirtiliyor. Aynı zamanda bu düzenleme, ürünlerin yakında Çin için daha düşük olsa da farklı bir tarifeye tabi olabileceğinin bir işareti olarak görülüyor.

Yüzde 45'e varan zam bekleniyordu

Trump'ın bu adımı, tüketicileri teknolojik ürünlere gelmesi beklenen ek zam dalgasından kurtardı.

Karar öncesi iPhone ve Samsung telefonlara sırasıyla maliyet artışından kaynaklı yaklaşık yüzde 45 ve yüzde 20 zam gelmesi bekleniyordu.

Apple üretiminin büyük kısmını Çin'de gerçekleştirirken Samsung ise üretiminin önemli kısmını ABD'nin yüzde 46'lık ek vergi getirdiği Vietnam'da gerçekleştiriyor.