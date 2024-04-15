TSB Başkanı Yaşar'dan trafik sigortası çağrısı: Primleri serbestçe belirlemek istiyoruz, çünkü...

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, kusursuz sürücülerin daha düşük primlerle sigorta yaptırabilmesi için trafik sigortasında serbest tarifeye geçilmesi gerektiğini söyledi. Serbest tarifenin trafik sigortasında fiyat artışı yaratacağına yönelik yanlış algı oluşturulduğunu belirten Yaşar, “Bizler trafik sigortasında sürdürülebilirlik istiyoruz” dedi.

Maliyeti 22 milyon kazasız sürücü ödüyor

Yaşar, trafik sigortasında hasar frekansının ortalama yüzde 4 olduğunu, 100 araç sahibinin 4’ünün kaza yaptığını ifade ederek, 28 milyon aracın 24 milyonunun trafik sigortası olduğunu, bunların da 1.2 milyonunun kaza yaptığını ve oluşan maliyeti de 22 milyon kazasız sürücünün ödediğini kaydetti.

Hürriyet’ten Noyan Doğan’a konuşan Yaşar, “Trafik sigortasında serbest tarife fiyat artışı demek değildir. Bizler serbest tarifeye geçerek iyi sürücü ile kötü sürücüyü ayırmak istiyoruz. Bunu da, 1.2 milyon sürücünün yarattığı mağduriyetin diğer 22 milyon sürücüye yüklenmemesi için istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sigorta şirketleri nasıl belirleyecek?

Trafik sigortasında primleri sürücülerin hasar kademesine göre devletin belirlediğini, serbest tarifede ise sigorta şirketlerinin iyi sürücü, kötü sürücü ayrımı yaparak primleri belirleyeceğini vurgulayan Yaşar, “Mesela, çok kaza yapanların bulunduğu hasar kademesi sıfırıncı kademe. Burada 8 bin sürücü var ve bunlar yılda üç defadan fazla kaza yapıyor. Bunların oluşturduğu hasar maliyeti bu sefer hasarsız sürücülere yükleniyor, çünkü artan primden hasarsız sürücüler de etkileniyor. Geçmiş dönemde serbest tarife vardı ve iyi sürücüler lehine primler aşağıya geldi. Kimse endişe etmesin serbest tarifeye geçince prim artmayacak” dedi.