TSKB, AFD'den 80 milyon avro kredi aldı

TSKB'den yapılan açıklamaya göre banka, temin edilen 80 milyon avroluk kredi ile döngüsel ekonomiyi destekleyecek.

Bugüne kadar toplamı 475 milyon avroya ulaşan kredi anlaşmaları gerçekleştiren AFD ve TSKB bu anlaşmayla ilk defa özellikle döngüsel ekonomi temasına odaklanıyor.

TSKB elde ettiği bu kaynakla, Türkiye’de döngüsel ekonomiye hizmet eden yatırımlar ile döngüsel ekonomi uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan firmalara finansman desteği sağlamayı hedefliyor.

"Döngüsel ekonomi temalı bu ilk anlaşmamız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, AFD ile uzun soluklu iş birlikleri kapsamında, yenilenebilir enerji, KOBİ, sürdürülebilir turizm, iş sağlığı ve güvenliği ile kadın istihdamı gibi pek çok farklı temada başarılı projeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bilgiç, şunları kaydetti:

"Temin ettiğimiz 80 milyon avro tutarındaki bu kredi, AFD ile 2016 yılında başlayan ve 2019 yılında başarılı bir şekilde yeniden tekrarladığımız Kadın İstihdamı kredisi gibi öncü, yenilikçi ve kapsayıcı bir temaya sahip. İmzaladığımız bu anlaşma ile AFD’den bugüne kadar sağladığımız toplam kaynak tutarı 475 milyon avroya ulaştı. Döngüsel ekonomi temalı bu ilk anlaşmamızla Türkiye'de bu alana hizmet eden yatırımlar ile döngüsel ekonomi uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan firmalara destek vermeyi hedefliyoruz.

Uzun yıllardır biriktirdiğimiz sürdürülebilirlik deneyimiyle döngüsel ekonomi alanında yatırım yapmayı veya mevcut uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan firmalara etkin bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz. Döngüsel ekonomi, iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için kritik öneme sahip sürdürülebilir kalkınma ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde tüm ülkelere yeni fırsatlar sunuyor. "

"Kredi portföyümüzün yüzde 93'ü SKA'ya katkı sağlayan yatırımlardan oluşuyor"

Bilgiç, Avrupa Komisyonu'nun 2030 yılına kadar tüm ambalaj atıklarında yüzde 70, 2035 yılına kadar tüm belediye atıklarında yüzde 65 geri dönüşüm oranlarını hedefleyen yeni Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nı kabul ettiğini belirterek, "Ülkemizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından eş zamanlı yürütülen 'Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi' de bu alandaki adımları hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de plastik başta olmak üzere tüm ambalaj atıklarına yönelik yeniden kullanım ve geri dönüşüm alanında kapasite artışı ve iyileşme sağlanmasının, bu yeni döneme uyum açısından kritik önem taşıdığına işaret eden Bilgiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Döngüsel ekonomi alanında katma değerli yatırımların hayata geçmesi ise etkin finansman modelleriyle mümkün. Böyle bir konjonktürde, TSKB olarak uzun yıllardır kararlılıkla sahiplendiğimiz çevresel etki, sosyal kapsayıcılık ve doğru yönetişim prensiplerini merkeze alan bir ekonomik kalkınma için ölçülebilir değer yaratma vizyonumuzun daha da önem kazandığını görüyoruz. Bugün kredi portföyümüzün yüzde 93'ü BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) katkı sağlayan yatırımlardan oluşuyor.

AFD ile imzaladığımız bu yeni tema ile döngüsel ekonomiye katılımın sağlanması, yeniden kullanım ve geri dönüşüm projelerinin teşvik edilmesinin yanı sıra tekstil, plastik, gıda ve ambalaj gibi birçok farklı sektörün yeşil dönüşümü için kaynak yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirme yolculuğunda, ihtiyaç duyulan döngüsel ekonomi finansmanına yönelik yaklaşık iki yıldır yüksek bir odaklılıkla çalıştık. Ölçme ve gelişim metodolojileri içeren kredi modellerimiz, mühendislik ve teknik danışmanlık yetkinliklerimizden aldığımız güçle döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde ülkemiz yatırımlarına nitelikli katkı vermeye hazırız."

"Düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkıda bulunmayı hedefliyoruz"

AFD Türkiye Direktör Yardımcısı Marine Karcher de AFD olarak Türkiye'deki stratejileri kapsamında, daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma için finansal aracılar ve doğrudan yatırımlarla ülkenin düşük karbonlu ekonomiye geçişine katkıda bulunma hedefinde olduklarını aktardı.

Karcher, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AFD'nin Türkiye'deki çok önemli bir iş ortağı olan TSKB’nin, bu yeni kredi anlaşmasıyla Türk şirketlerinde döngüsel ekonomiye yönelik farkındalık yaratma ve taahhütlerin geliştirilmesi konusunda lider bir konuma ulaşacağına inanıyoruz. Projenin uygulaması, TSKB'nin döngüsel ekonomi finansmanı konusundaki bilgi birikimini daha da ileri taşıyacak özel bir Teknik Destek Programı da içeriyor. TSKB müşterilerinin döngüsellik konusundaki farkındalık seviyesini ve döngüsel uygulamaların faydalarına yönelik operasyonel araçlara erişimlerini artırarak dönüşüm süreçlerine etkin destek sağlayacak bu yenilikçi finansmanın ezberleri bozacağını umuyoruz."