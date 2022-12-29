TSKB, AFD’den 80 milyon euro kredi temin etti

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç; “AFD ile uzun soluklu iş birliğimiz kapsamında, yenilenebilir enerji, KOBİ, sürdürülebilir turizm, iş sağlığı ve güvenliği ile kadın istihdamı gibi pek çok farklı temada başarılı projeler gerçekleştirdik. Temin ettiğimiz 80 milyon Euro tutarındaki bu kredi, AFD ile 2016 yılında başlayan ve 2019 yılında başarılı bir şekilde yeniden tekrarladığımız Kadın İstihdamı kredisi gibi öncü, yenilikçi ve kapsayıcı bir temaya sahip. İmzaladığımız bu anlaşma ile AFD’den bugüne kadar sağladığımız toplam kaynak tutarı 475 milyon Euro’ya ulaştı. Döngüsel ekonomi temalı bu ilk anlaşmamızla Türkiye’de bu alana hizmet eden yatırımlar ile döngüsel ekonomi uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan firmalara destek vermeyi hedefliyoruz” dedi.