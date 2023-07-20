TSKB iki dilimli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 367 gün vadeli, toplamda 94 milyon euro ve 17.5 milyon dolar tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Bankadan KAP'a dün akşam yapılan açıklamada, anlaşmanın Commerzbank Aktiengesellschaft koordinatörlüğünde uluslararası finansal kurumların katılımıyla dün imzalandığı ifade edildi.