TSKB’den 2025’te güçlü büyüme: Aktifler 326,7 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın konsolide olmayan finansal tablolarına göre toplam aktif büyüklüğü yüzde 41 artışla 326,7 milyar TL’ye ulaştı. Kur etkisinden arındırılmış bazda yüzde 11,2 büyüme kaydeden kredi portföyü ise 235,9 milyar TL seviyesine çıktı.

TSKB’nin sürdürülebilir kalkınma amaçları (SKA) bağlantılı kredilerinin toplam krediler içindeki payı yüzde 92 olurken, bu kredilerin yaklaşık yüzde 60’ını iklim ve çevre odaklı finansman oluşturdu. Banka, 2025 yılı sonunda 11,4 milyar TL net dönem kârı elde ederken, özkaynak kârlılığı yüzde 29,3, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 25,7 olarak gerçekleşti.

Uluslararası finansman 1,8 milyar dolara ulaştı

TSKB, 2025 yılı boyunca toplam 1,8 milyar dolarlık uluslararası kaynak temin ederek fonlama yapısını güçlendirdi. Banka, yılın ilk dokuz ayında kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla dört kredi anlaşmasına imza attı.

Yılın son çeyreğinde ise Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kısmi garantisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı karşı garantisiyle 300 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzalandı. Söz konusu kaynağın, firmaların iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik projelerde kullanılması hedefleniyor.

TSKB ayrıca, KfW Kalkınma Bankası ile 250 milyon euro tutarında iklim finansmanı anlaşmasına imza atarak yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi yatırımlarına destek sağlamayı amaçladı.

“Sürdürülebilir kalkınma odağımız sürecek”

TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, bankanın 75’inci kuruluş yılını güçlü finansal performansla tamamladığını belirterek, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

Uyar, 2030 yılına kadar iklim ve çevre odaklı 4 milyar dolarlık finansman hedefinin yüzde 43’ünün gerçekleştirildiğini belirterek, deprem bölgelerine yönelik sosyal etki finansmanı çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti. Bankanın son üç yılda kurdan arındırılmış bazda ortalama yüzde 10 kredi büyümesi yakaladığını kaydeden Uyar, 2026 yılında da etki odaklı kalkınma stratejisinin sürdürüleceğini vurguladı.